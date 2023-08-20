– Счет не по игре? У меня есть свое мнение. Есть факт, который показывает табло. Там 3:1. На сегодня это так. У нас не получилось забить и использовать свои моменты. Шесть лет без побед над "Зенитом"? Соглашусь. Есть факт, что мы без побед. Но, опять же, мы все профессионалы. Жизнь на этом не заканчивается, есть другие команды, которые надо обыгрывать.
Этим вечером в столице России состоялась центральная встреча пятого тура чемпионата страны. В рамках нее московский "Спартак" на своем поле принял петербургский "Зенит". После первого тайма красно-белые уступали с разницей в один мяч – до перерыва их ворота поразил Вендел. В середине второго тайма Вендел оформил дубль. Хозяева усилиями Александра Соболева, который забил с пенальти, отыграли один мяч. Но в компенсированное время форвард гостей Маттео Кассьерра снял все вопросы о победителе матча. Как итог – 1:3 в пользу "Зенита". Теперь петербургский клуб набрал десять очков и обошел "Спартак" на один балл.
Источник: "Матч ТВ"
Джикия – после поражения от "Зенита": жизнь на этом не заканчивается, есть другие команды, которые надо обыгрывать
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о поражении красно-белых от петербургского "Зенита" (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.
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