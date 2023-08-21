"Одно из требований нового руководства судейского департамента заключается как раз в том, чтобы поднять планку до дозволенных контактов и единоборств, чтобы сделать игру более динамичной и зрелищной. Если смотреть на статистику после первых четырех туров, количество ошибок меньше, чем в прошлом сезоне. Поэтому можно говорить о положительной динамике", — сказал Дюков.
Напомним, в июне 2023 года департамент судейства РФС возглавил знаменитый сербский судья Милорад Мажич, работавший на матчах чемпионатов мира, финале Лиги чемпионов и ряде других турниров.
Судейство — одна из главных проблем российского футбола последних сезонов. Многие эксперты считают, что даже с появлением видеопомощника арбитра (VAR), эта ситуация не была изменена в лучшую сторону. Многие клубы продолжали каждый тур обращаться в ЭСК РФС с просьбой оценить решения рефери в том или ином эпизоде их прошедшего матча.
Источник: Sport24.
Дюков — о судействе в РПЛ: количество ошибок меньше, чем в прошлом сезоне
Президент РФС Александр Дюков высказался об изменениях в судействе матчей Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Фото: РИА Новости