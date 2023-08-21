– Сейчас это не так. Рольхейсер никуда не уйдет, по крайней мере, до зимы. Он нужен команде сейчас для участия в соревнованиях в Южной Америке, — цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бенхамин Рольхейсер попал в сферу интересов петербургского "Зенита". По слухам, в текущее трансферное окно российский клуб готов заплатить за переход нападающего около 14 миллионов евро.
23-летний Бенхамин Рольхейсер с июня 2022 года является игроком аргентинского "Эстудиантеса". Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость южноамериканского форварда в три миллиона евро.
Агент – о возможном переходе Рольхейсера в "Зенит": Бенхамин никуда не уйдет, по крайней мере, до зимы
Агент Масуд Рушандель, представляющий интересы нападающего аргентинского "Эстудиантеса" Бенхамина Рольхейсера, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в петербургский "Зенит".
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