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Агент – о возможном переходе Рольхейсера в "Зенит": Бенхамин никуда не уйдет, по крайней мере, до зимы

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Агент Масуд Рушандель, представляющий интересы нападающего аргентинского "Эстудиантеса" Бенхамина Рольхейсера, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
– Сейчас это не так. Рольхейсер никуда не уйдет, по крайней мере, до зимы. Он нужен команде сейчас для участия в соревнованиях в Южной Америке, — цитирует агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бенхамин Рольхейсер попал в сферу интересов петербургского "Зенита". По слухам, в текущее трансферное окно российский клуб готов заплатить за переход нападающего около 14 миллионов евро.

23-летний Бенхамин Рольхейсер с июня 2022 года является игроком аргентинского "Эстудиантеса". Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость южноамериканского форварда в три миллиона евро.


Зенит Российские трансферы
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