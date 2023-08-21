– Думаю, Кейта останется в "Спартаке". Что касается игры с "Зенитом", то это решение Абаскаля, мы его не обсуждаем, – цитирует Пасторелло "РБ Спорт".
20 августа нападающий "Спартака" Кейта Бальде и защитник "красно-белых" Денис Маслов не попали в заявку команды на домашний матч 5-го тура чемпионата России с "Зенитом" по решению тренерского штаба. На старте сезона 28-летний сенегалец появился на поле только в двух из пяти игр Российской Премьер-Лиги и не успел отметиться результативными действиями. Контракт с Бальде рассчитан еще на 2 года.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может приобрести новичка в линию атаки в том случае, если клубу удастся расстаться с одним из форвардов. Среди кандидатов на выход назывались фамилии Кейта Бальде и нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона, который пока не внесен в заявку "красно-белых" на сезон РПЛ.
Агент Бальде: думаю, Кейта останется в "Спартаке". Решение Абаскаля мы не обсуждаем
Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего "Спартака" Кейта Бальде, предположил, что его клиент останется в московском клубе, несмотря на отсутствие игровой практики.
Фото: ФК "Спартак"