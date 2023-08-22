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Барриос: я бы не хотел, чтобы "Зенит" начал сезон таким образом, проиграв первый домашний матч

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Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о выступлении команды на старте сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Результаты на старте сезона? Это футбол. Я бы не хотел, чтобы мы начали сезон таким образом, проиграв первый домашний матч", — сказал Барриос.

Колумбийский футболист отметил, что его команда прикладывает все усилия, чтобы вновь оказаться на первом месте. Для этого "Зенит" и приехал с целью победить "Спартак" в Москву и победил.

Источник: Metaratings.


Барриос Зенит
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