"Результаты на старте сезона? Это футбол. Я бы не хотел, чтобы мы начали сезон таким образом, проиграв первый домашний матч", — сказал Барриос.
Колумбийский футболист отметил, что его команда прикладывает все усилия, чтобы вновь оказаться на первом месте. Для этого "Зенит" и приехал с целью победить "Спартак" в Москву и победил.
Источник: Metaratings.
Барриос: я бы не хотел, чтобы "Зенит" начал сезон таким образом, проиграв первый домашний матч
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о выступлении команды на старте сезона.
Фото: ФК "Зенит"