"Если кого-то и винить в поражении, то вратаря в последнюю очередь. Так, как "Спартак" играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит", — сказал Нигматуллин.
Напомним, "Спартак" за пять туров чемпионата России пропустил 10 мячей и занимает последние места по этому показателю в лиге. В двух матчах Кубка России красно-белые пропустили ещё пять мячей.
Источник: Metaratings.
Нигматуллин: так, как "Спартак" играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался об оборонительной линии команды в нынешнем сезоне.
Фото: СЭ