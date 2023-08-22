Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Нигматуллин: так, как "Спартак" играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался об оборонительной линии команды в нынешнем сезоне.
Фото: СЭ
"Если кого-то и винить в поражении, то вратаря в последнюю очередь. Так, как "Спартак" играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит", — сказал Нигматуллин.

Напомним, "Спартак" за пять туров чемпионата России пропустил 10 мячей и занимает последние места по этому показателю в лиге. В двух матчах Кубка России красно-белые пропустили ещё пять мячей.

Источник: Metaratings.


Нигматуллин Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится