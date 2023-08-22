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Бальбуэна: надеюсь, стану с "Динамо" чемпионом России. "Зенит" — не "Бавария"

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Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна выразил надежду, что сможет выиграть со своей командой чемпионат России.
Фото: "Чемпионат"
"Надеюсь, на протяжении моей карьеры в "Динамо" я стану чемпионом России... Для борьбы за чемпионство нужно играть идеально, мы работаем над этим и улучшаемся с каждой игрой. "Зенит" — не "Бавария", а "Зенит", — сказал Бальбуэна.

31-летний Бальбуэна оказался в московской команде два года назад, когда перешёл на правах свободного агента. С тех пор в 37 матчах на его счету три гола и две результативные передачи. Минувший сезон футболист провёл в "Коринтиансе", воспользовавшись правилом ФИФА. Сейчас Бальбуэна является капитаном "Динамо". На эту должность его назначил новый главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Источник: "РБ Спорт".


Бальбуэна Динамо
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