"Надеюсь, на протяжении моей карьеры в "Динамо" я стану чемпионом России... Для борьбы за чемпионство нужно играть идеально, мы работаем над этим и улучшаемся с каждой игрой. "Зенит" — не "Бавария", а "Зенит", — сказал Бальбуэна.
31-летний Бальбуэна оказался в московской команде два года назад, когда перешёл на правах свободного агента. С тех пор в 37 матчах на его счету три гола и две результативные передачи. Минувший сезон футболист провёл в "Коринтиансе", воспользовавшись правилом ФИФА. Сейчас Бальбуэна является капитаном "Динамо". На эту должность его назначил новый главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
Источник: "РБ Спорт".
Бальбуэна: надеюсь, стану с "Динамо" чемпионом России. "Зенит" — не "Бавария"
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна выразил надежду, что сможет выиграть со своей командой чемпионат России.
Фото: "Чемпионат"