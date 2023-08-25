"То, что сейчас происходит с Абаскалем — это только функционерская ошибка. Я им [Лукойлу] классного тренера оставляла. С зимних сборов — череда ошибок. Тренер — это не ребенок, хотелки которого надо удовлетворять на 100%, и не девушка-красавица, которую надо охмурить", — сказала Салихова.
Гильермо Абаскаль, пришедший в "Спартак" летом 2022 года, приходил в команду, которая управлялась ещё Леонидом Федуном. Сейчас работу "Спартака" контролирует ЛУКОЙЛ. В первом же сезоне с Абаскалем московский коллектив занял в чемпионате России по футболу третье место. Вторую строчку тогда занял победитель Кубка России ЦСКА, а первое, в пятый раз подряд — "Зенит".
В нынешней кампании "Спартак" идет на шестом месте с девятью очками.
Источник: Sport24.
Салихова: происходящее с Абаскалем — функционерская ошибка. Я оставляла ЛУКОЙЛу классного тренера
Зарема Салихова высказалась о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскаля.
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