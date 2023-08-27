"Мы хотели выиграть, приезжали в Москву за тремя очками, но в конце матча не смогли забить стопроцентный момент. Очень обидно. Считали, что можем обыграть "Спартак"? Это обычная команда, такая же, как и мы. У "Спартака" сейчас проблемы", — сказал Олейников.
На последних минутах матча "Ахмат" имел голевой момент, но контратака, которая закончилась ударом полузащитника Камило в Александра Селихова, не закончилась успехом.
25-летний Олейников в 25 матчах нынешнего сезона отдал три результативные передачи.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Олейников — о матче со "Спартаком": считали, что можем победить. Это обычная команда
Полузащитник "Ахмата" Иван Олейников прокомментировал ничейный результат в матче со "Спартаком" (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"