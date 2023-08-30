- Был непростой матч. Все соперники сложные. "Крылья Советов" имеют свой определенный комбинационный стиль. Настраивались. Знали, что будет именно так. Говорили футболистам, что будет важно показать свой характер. Довольны победой, это всегда очень важно.
Игра 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Ахмат" - "Крылья Советов" завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 3:1. Грозненцы, одержавшие свою первую победу в текущем розыгрыше Кубка страны, поднялись на третью строчку в турнирной таблице группы С, набрав 3 балла. Самарцы проиграли все три матча и замыкают таблицу с нулем очков.
Источник: "Матч ТВ"
Ромащенко: у "Крыльев Советов" есть свой определенный комбинационный стиль, но "Ахмат" настраивался и знал, что будет
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко подвел итоги матча Кубка России с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Ахмат"