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Кассьерра: РПЛ конкурентнее всех лиг, в которых я выступал. Много команд борется за призы и медали

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Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра выступил с похвалой в адрес Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Футбол в России за последние три года очень сильно эволюционировал. Здесь играют в силовой футбол, в лиге много физически сильных игроков... Российский чемпионат конкурентнее всех лиг, в которых я выступал. Много команд борется за призы и медали", — сказал Кассьерра.

26-летний Кассьерра оказался в России в 2021 году, когда перешёл в "Сочи". Спустя сезон он оказался в "Зените", за который в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 10 матчах.

Ранее спортсмен выступал за "Белененсеш" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Расинг" (Аргентина) и "Депортиво Кали" (Колумбия).

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Кассьерра Зенит РПЛ
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