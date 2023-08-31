"Футбол в России за последние три года очень сильно эволюционировал. Здесь играют в силовой футбол, в лиге много физически сильных игроков... Российский чемпионат конкурентнее всех лиг, в которых я выступал. Много команд борется за призы и медали", — сказал Кассьерра.
26-летний Кассьерра оказался в России в 2021 году, когда перешёл в "Сочи". Спустя сезон он оказался в "Зените", за который в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 10 матчах.
Ранее спортсмен выступал за "Белененсеш" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Расинг" (Аргентина) и "Депортиво Кали" (Колумбия).
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Кассьерра: РПЛ конкурентнее всех лиг, в которых я выступал. Много команд борется за призы и медали
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра выступил с похвалой в адрес Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"