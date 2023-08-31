- Большой выбор - враг хорошему. Для тренера, когда есть хороший выбор, вариативность, это здорово. Но это также может толкать тренера на ненужные эксперименты, варьировать состав, тем более все футболисты "Спартака" практически равны в своих амплуа. Сложно судить, смущает ли это Абаскаля, или нет, - передает слова Бояринцева "РБ Спорт".
Московский "Спартак" по итогам шести стартовых туров Российской премьер-лиги набрал 10 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице. После побед в трех стартовых турах красно-белые не могут выиграть в течение трех матчей подряд, потерпев на этом отрезке два поражения - от "Урала" (2:3) и "Зенита" (1:3) - и один раз сыграв вничью (с "Ахматом" со счетом 0:0).
Бояринцев - о кадровой ситуации в "Спартаке": хороший выбор может толкать тренера на ненужные эксперименты
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал кадровый подбор красно-белых и возможные сложности, создаваемые им для главного тренера Гильермо Абаскаля.
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