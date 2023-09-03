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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
П1 2.38X 3.5П2 2.81
Локомотив
15:15
БалтикаНе начат
П1 1.88X 4П2 4
ЦСКА
17:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.5
Ростов
20:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
Шинник
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.5X 3.35П2 2.85
Акрон
15:00
ЧерноморецНе начат
П1 1.74X 3.75П2 4.8
КАМАЗ
17:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.4X 3.15П2 3.15

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
16:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.4
Ливерпуль
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.61X 4.7П2 5
Арсенал
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.83X 4.2П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
15:00
Лас-ПальмасНе начат
П1 1.75X 3.85П2 5
Мальорка
17:15
АтлетикНе начат
П1 3.2X 3П2 2.6
Атлетико
19:30
СевильяНе начат
П1 1.57X 4.4П2 6
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 1.74X 4П2 4.9
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.16X 3.25П2 3.85
Лечче
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.5
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4.1П2 1.69

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
16:30
КельнНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.3
Унион
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.5X 3.65П2 2.12

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
14:00
КлермонНе начат
П1 2.26X 3.55П2 3.3
Гавр
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3.1
Лилль
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.07X 3.8П2 3.55
Мец
16:00
РеймсНе начат
П1 4.3X 3.8П2 1.87
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.2
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 4.9X 4.6П2 1.64
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Metaratings: "Спартак" намерен расстаться с защитниками Масловым и Классеном до закрытия трансферного окна

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Московский "Спартак" прорабатывает варианты расставания с защитниками Павлом Масловым и Леоном Классеном.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, спортивный департамент московского клуба ищет новые команды для Павла Маслова и Леона Классена и рассчитывает оформить сделки до закрытия летнего трансферного окна. В услугах 23-летнего Маслова заинтересован ряд клубов РПЛ. При этом уроженец Тюмени не собирается уходить в Первую лигу и намерен продолжить выступать в высшем дивизионе чемпионата России. "Спартак" изучает вариант с арендой защитника. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию продления еще на сезон. Маслов остается вне заявки "красно-белых" в 5 последних играх.

Московский клуб готов продать Классена. Отмечается, что препятствием для трансфера 23-летнего футболиста является его высокая заработная плата, которая составляет порядка 700 тысяч евро в год. Потенциальные работодатели Классена готовы покрывать не более половины этой суммы. У Леона еще 2 года по контракту с "красно-белыми".

Источник: Metaratings


Спартак Маслов Классен Российские трансферы
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