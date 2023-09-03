Как утверждает источник, спортивный департамент московского клуба ищет новые команды для Павла Маслова и Леона Классена и рассчитывает оформить сделки до закрытия летнего трансферного окна. В услугах 23-летнего Маслова заинтересован ряд клубов РПЛ. При этом уроженец Тюмени не собирается уходить в Первую лигу и намерен продолжить выступать в высшем дивизионе чемпионата России. "Спартак" изучает вариант с арендой защитника. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию продления еще на сезон. Маслов остается вне заявки "красно-белых" в 5 последних играх.
Московский клуб готов продать Классена. Отмечается, что препятствием для трансфера 23-летнего футболиста является его высокая заработная плата, которая составляет порядка 700 тысяч евро в год. Потенциальные работодатели Классена готовы покрывать не более половины этой суммы. У Леона еще 2 года по контракту с "красно-белыми".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" намерен расстаться с защитниками Масловым и Классеном до закрытия трансферного окна
Московский "Спартак" прорабатывает варианты расставания с защитниками Павлом Масловым и Леоном Классеном.
Фото: ФК "Спартак"