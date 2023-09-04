"Конечно, мы должны были отреагировать на то поражение со "Спартаком". Мы знали, что матч с "Ростовом" будет тяжелым. Но мы забрали три очка. Нам надо было заканчивать игру раньше", — сказал Лаксальт.
30-летний Лаксальт в нынешнем сезоне принял участие в восьми встречах во всех турнирах, в которых стал автором двух результативных передач. Его соглашение с московской командой рассчитано ещё до конца текущего сезона.
Ранее Лаксальт играл за итальянский "Милан".
Источник: "РБ Спорт".
Лаксальт: "Динамо" должно были отреагировать на то поражение со "Спартаком"
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт высказался о победе над "Ростовом" (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ