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Лаксальт: "Динамо" должно были отреагировать на то поражение со "Спартаком"

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Защитник "Динамо" Диего Лаксальт высказался о победе над "Ростовом" (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Конечно, мы должны были отреагировать на то поражение со "Спартаком". Мы знали, что матч с "Ростовом" будет тяжелым. Но мы забрали три очка. Нам надо было заканчивать игру раньше", — сказал Лаксальт.

30-летний Лаксальт в нынешнем сезоне принял участие в восьми встречах во всех турнирах, в которых стал автором двух результативных передач. Его соглашение с московской командой рассчитано ещё до конца текущего сезона.

Ранее Лаксальт играл за итальянский "Милан".

Источник: "РБ Спорт".


Спартак Динамо Лаксальт Ростов
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