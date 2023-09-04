"Не думаю, что проблема в нас, просто "Балтика" вышла с запредельным настроем. Они забили, а там психологический фактор сработал. Но мы удержали игру, старались играть дисциплинированно, выполняли требования тренера, и это принесло три очка", — сказал Пиняев.
18-летний Пиняев в 10 матчах нынешнего сезона во всех турнирах забил один гол и отдал три результативные передачи. Его соглашение с московской командой рассчитано до конца 2026 года. Пиняев ближайшие дни проведёт в расположении сборной России. РПЛ ушла на международную паузу, которая закончится для "Локомотива" игрой с "Оренбургом" 17 сентября.
Источник: "Матч ТВ".
Пиняев — о втором тайме с "Балтикой": проблема не в "Локо", соперник вышел с запредельным настроем
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал, что произошло с командой во второй тайме матча с "Балтикой" (3:2) в 7-м туре РПЛ. Железнодорожники пропустили два мяча.
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"