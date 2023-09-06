Перед тем, как полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян на 80-й минуте подошел к отметке для выполнения пенальти в ворота "Спартака", сербский новичок "красно-белых" бил ногой по земле в непосредственной близости от отметки. Восьмикратный чемпион страны в составе московской команды Андрей Тихонов заявил, что арбитр должен был наказать Бабича желтой карточкой за данное действие.
– Предусмотрено ли за это какое-то наказание? Да нет, он приминает траву. Только холмик нельзя делать. Если там песок или снег, нельзя делать холмик. А приминать траву – пожалуйста, ради Бога. Это все ерунда, не обращайте внимания на это. Сделал бы холмик, можно было бы говорить о нарушении, – приводит слова Федотова Metaratings.
После 7 сыгранных туров РПЛ "Спартак" с 10 очками идет 9-м в таблице. В последних 4 матчах чемпионата страны команда Гильермо Абаскаля набрала всего 1 очко. В следующем туре москвичи 16 сентября примут на "Открытие Банк Арене" "Сочи". "Краснодар" лидирует в Премьер-Лиге, опережая "красно-белых" на 7 очков.
Игорь Федотов – о действиях Бабича перед пенальти Сперцяна: сделал бы холмик, можно было бы говорить о нарушении
Экс-судья чемпионата России Игорь Федотов призвал не обращать внимания на действия защитника "Спартака" Срджана Бабича, который ковырял 11-метровую отметку перед выполнением пенальти в матче 7-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:2).
Фото: "Коммент.Шоу"