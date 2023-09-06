– Ну, что могу сказать… Неожиданно. Потому что, в принципе, я не ожидал, что после того, как "Факел" сохранил прописку в прошлом сезоне, когда все хвалили и нахваливали Евсеева, так получится. Если посмотреть, что было буквально за месяц–полтора назад перед этим сезоном, то в целом команда ничем не усилилась, ничего нового не произошло. Поэтому я и думал, что "Факел" будет одной из команд внизу таблицы. Шило на мыло сейчас поменяют, грубо говоря. Смысл в этом? – приводит слова Мостового RT.
5 сентября "Факел" анонсировал отставку Вадима Евсеева с должности главного тренера команды. 47-летний специалист был утвержден в качестве наставника воронежцев 1 мая 2023 года. Ему удалось сохранить клубу прописку в Российской Премьер-Лиге благодаря двум победам в стыках над красноярским "Енисеем". После 7 сыгранных туров чемпионата России-2023/24 "Факел" во главе с Евсеевым шел предпоследним, набрав всего 4 очка. В РПЛ и Кубке России воронежская команда проиграла семь матчей из 10-ти.
По информации "Чемпионата", Вадим Евсеев не был готов к своему увольнению. Руководство клуба из столицы Черноземья проинформировало 47-летнего специалиста об отставке по телефону. Отмечается, что решение стало полной неожиданностью для Евсеева, который в момент звонка находился дома в Москве. Он рассчитывал продолжить работу на тренерском мостике "Факела".
Мостовой – об увольнении Евсеева: неожиданно. Шило на мыло сейчас поменяют, смысл в этом?
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на решение руководства "Факела" отправить в отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежской команды.
Фото: ФК "Факел"