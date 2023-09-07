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Смородская: не верю, что "Краснодар" станет чемпионом

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что "Краснодар" не сумеет выиграть чемпионат России.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Сейчас рано о чем-то таком говорить. Но я не верю, что "Краснодар" выиграет РПЛ в этом сезоне", — сказала Смородская.

Отметим, что команда Владимира Ивича ушла на международный перерыв на первом месте в турнирной таблице. У краснодарской команды 17 очков в семи турах розыгрыша чемпионата России по футболу. Они опережают идущего вторым "Зенит" на три очка.

Источник: "РБ Спорт".


Смородская Краснодар
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