"Сейчас рано о чем-то таком говорить. Но я не верю, что "Краснодар" выиграет РПЛ в этом сезоне", — сказала Смородская.
Отметим, что команда Владимира Ивича ушла на международный перерыв на первом месте в турнирной таблице. У краснодарской команды 17 очков в семи турах розыгрыша чемпионата России по футболу. Они опережают идущего вторым "Зенит" на три очка.
Источник: "РБ Спорт".
Смородская: не верю, что "Краснодар" станет чемпионом
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что "Краснодар" не сумеет выиграть чемпионат России.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков