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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой травмировался в товарищеском матче с "Сепаханом"

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Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой получил повреждение во время товарищеского матча против иранского "Сепахана".
Фото: ФК "Зенит"
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч между местным "Зенитом" и иранским "Сепаханом". В стартовом составе сине-бело-голубых вышел полузащитник Андрей Мостовой. Однако уже на 22 минуте российский футболист получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

25-летний Андрей Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах петербургского "Зенита". Он не сумел отличаться баллами за результативность. Примечательно, что российский футболист уже пропустил несколько игр на старте сезона из-за травмы бедра.


Зенит Сепахан Мостовой Ан
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