Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
1 - 7 1 7
ИспанияЗавершен
Люксембург
1 - 0 1 0
Исландия1 тайм
П1 1.52X 3.7П2 7
Кипр
0 - 2 0 2
Шотландия1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Португалия1 тайм
П1 5.2X 3.05П2 1.82
Босния и Герцеговина
2 - 1 2 1
Лихтенштейн1 тайм
Турция
0 - 0 0 0
Армения1 тайм
П1 1.36X 4.3П2 9.8
Хорватия
2 - 0 2 0
Латвия1 тайм

Каррера: за 5 лет "Спартак" ни разу не звал меня назад

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который привел "красно-белых" к чемпионскому титулу в сезоне-2016/17, рассказал об отсутствии предложений от московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
– Звали ли меня хоть раз назад за пять лет после ухода из "Спартака"? Нет. Даже на уровне простого общения? Нет, не было. Где?то один?два года мы иногда переписывались с Леонидом Федуном. Общались о жизни, поздравляли друг друга с праздниками и так далее. Сейчас в свободное время я смотрю матчи Серии А, Серии B и Серии С и играю в падел?теннис, – рассказал 59-летний итальянский специалист в интервью "Матч ТВ".

Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы, с которым завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/17. После увольнения из московского клуба он работал в греческом АЕКе и итальянском "Бари". С 2021 года специалист остается без работы.

После семи сыгранных туров чемпионата страны "Спартак" набрал 10 очков и расположился на 9-й строчке в таблице. 16 сентября команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет "Сочи" в рамках 8-го тура РПЛ.


Спартак Каррера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится