– Звали ли меня хоть раз назад за пять лет после ухода из "Спартака"? Нет. Даже на уровне простого общения? Нет, не было. Где?то один?два года мы иногда переписывались с Леонидом Федуном. Общались о жизни, поздравляли друг друга с праздниками и так далее. Сейчас в свободное время я смотрю матчи Серии А, Серии B и Серии С и играю в падел?теннис, – рассказал 59-летний итальянский специалист в интервью "Матч ТВ".
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы, с которым завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/17. После увольнения из московского клуба он работал в греческом АЕКе и итальянском "Бари". С 2021 года специалист остается без работы.
После семи сыгранных туров чемпионата страны "Спартак" набрал 10 очков и расположился на 9-й строчке в таблице. 16 сентября команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет "Сочи" в рамках 8-го тура РПЛ.
Каррера: за 5 лет "Спартак" ни разу не звал меня назад
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который привел "красно-белых" к чемпионскому титулу в сезоне-2016/17, рассказал об отсутствии предложений от московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"