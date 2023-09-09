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Александр Ширко: Цымбаларь – веселый, умный человек и техничный футболист

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Нападающий легенд "Спартака" Александр Ширко поделился впечатлениями от матча памяти Ильи Цымбаларя против сборной мира (2:1).
Фото: "Матч ТВ"
– Чувствую себя нормально. Что касается атмосферы на матче, то она отличная. Как и на любых наших играх. Самые яркие воспоминания о Цымбаларе? Веселый, умный человек и техничный футболист. Мы были дружны с Ильей. Бильярд был. Много времени на сборах проводили в Тарасовке и порой играли, – приводит слова Ширко "Матч ТВ".

Илья Цымбаларь – шестикратный чемпион страны и двукратный обладатель Кубка России в составе "Спартака". Прославленный футболист ушел из жизни 28 декабря 2013 года на 45-м году жизни.

9 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене" прошел матч между легендами "Спартака" и сборной мира, посвященный памяти легендарного футболиста "красно-белых" Ильи Цымбаларя. Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0) в пользу легенд "Спартака".

На 4-й минуте защитник Андрей Ещенко после прострела Алексея Мелешина открыл счет. На 16-й минуте нападающий Роман Павлюченко головой отправил мяч в сетку ворот сборной мира с навеса Андрея Тихонова. В концовке встречи Мирослав Ромащенко дальним ударом с левой ноги поразил дальнюю девятку и отыграл один мяч. Финальный свисток Алексея Николаева зафиксировал победу легенд "Спартака" со счетом 2:1.


Спартак Ширко Цымбаларь
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