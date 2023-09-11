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Карпин – о матче со сборной Катара: такого уже нет, как раньше, когда домашняя команда считалась фаворитом

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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с национальной командой Катара.
Фото: РФС
– Команду соперника по именам знаю, слежу ли за кем-то – нет. Предыдущие матчи сборной Катара смотрел. Как они мне – ну, играют 4-3-3, пытаются играть в современный футбол, выходить из обороны. Пытаются, но не всегда получается. Как и у нас. Оценивать шансы по тому, что кто-то играет дома – такого уже нет, как было раньше, когда домашняя команда считалась фаворитом, – цитирует 54-летнего специалиста "Чемпионат".

Контрольная встреча между сборными Катара и России состоится во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по мск. В понедельник, 11 сентября, национальная команда России U-23 проведет товарищеский матч с олимпийской командой Египта. Игра состоится в Суэце на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени. 7 сентября соперники уже встречались друг с другом в Египте. Матч завершился обменом голами - 1:1.

Автором забитого мяча в составе россиян стал вингер "Оренбурга" Степан Оганесян, который признался, что пока окончательно не определился с тем, за какую национальную сборную будет выступать в дальнейшем. 12 сентября главная команда страны сыграет со сборной Катара в гостях. Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и команды отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.


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