– Пожелал Черчесову скорейшего возвращения на тренерский мостик, потому что знаю: у него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать. И у него все для этого есть. В том, что у него будут предложения и из России, и из-за границы, не сомневаюсь.
Знаю, что в любой момент могу набрать ему и проконсультироваться по многим вещам, а он знает, что я всегда открыт. И не сомневаюсь, что мы в любой момент придем друг другу на помощь, – приводит слова Ромащенко "СЭ".
Минувшим летом Станислав Черчесов лишился поста главного тренера "Ференцвароша" после вылета чемпиона Венгрии в квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Клаксвика". 60-летний специалист возглавлял команду из Будапешта с декабря 2021-го по июль 2023-го. Под его руководством клуб завоевал Кубок страны и дважды подряд стал чемпионом Венгрии. В прошлом сезоне "Ференцварош" с Черчесовым впервые за 47 лет вышел в весеннюю часть еврокубков, пробившись в 1/8 финала Лиги Европы. После увольнения из будапештской команды российского тренера связывали с саудовским "Аль-Иттихадом" и рядом команд РПЛ, включая "Спартак".
Мирослав Ромащенко в течение 14 лет входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России и клубных командах. 49-летний специалист вместе с Черчесовым покинул "Ференцварош" в июле нынешнего года после вылета "фради" из квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Класквика".
18 августа Ромащенко после отставки Сергея Ташуева возглавил "Ахмат", который стал его первым опытом самостоятельной работы в качестве главного тренера. Под его руководством грозненцы пока не проиграли ни одной игры в чемпионате и Кубке России: 3 победы и 1 ничья. В Российской Премьер-Лиге клуб из Чечни набрал с новым наставником 7 очков и поднялся на восьмую строчку в таблице.
Ромащенко: у Черчесова еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко высказался о Станиславе Черчесове, у которого работал ассистентом на протяжении 14 лет.
Фото: "СЭ"