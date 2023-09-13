"Кузяев ? пример. После него можно закрывать тему связи отъезда в Европу и возраста. Я говорил, что в команду, которая борется за выживание, не пойду, но откуда ты знаешь, что "Гавр" будет бороться за выживание, они же только вышли.
Если мне поступит предложение от европейской команды, которая только вышла в высшую лигу, я пойду", — сказал Баринов.
Отметим, что в прошлую зиму Бариновым активно интересовался турецкий "Бешикташ", однако команда не сумела договориться по условиям трансфера с железнодорожниками. У полузащитника действующий контракт с "Локомотивом" до лета 2026 года. В нынешнем сезоне спортсмен в девяти матчах во всех турнирах забил один гол.
30-летний Кузяев в летнее межсезонье перешёл во французский "Гавр", который только что поднялся в элитный дивизион страны. За новую команду россиянин провёл четыре матча и забил два гола.
Источник: "Чемпионат".
Баринов: не пойду в команду, которая в Европе борется за выживание. Если команда только вышла в высшую лигу, то пойду
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что Далер Кузяев своим переходом в "Гавр" убрал взаимосвязь между переездом в Европу и возрастом.
Фото: ФК "Локомотив"