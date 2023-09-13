По сведениям источника, переход 20-летнего спортсмена обойдётся "Крыльям Советов" в 40 миллионов рублей или в 392 тысячи евро по нынешнему курсу. Сообщается, что у "Локомотива" не будет опции обратного выкупа футболиста.
В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забив два гола. Соглашение между сторонами будет рассчитано на четыре года.
Источник: Metaratings.
Metaratings: у "Локомотива" не будет обратной опции выкупа Бабкина у "Крыльев Советов"
Полузащитник "Локомотива" Сергей Бабкин, последнее время выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, станет игроком самарской команды на полноценной основе.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив