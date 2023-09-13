- Да, это будет особенный для меня матч. Мне грустно от той критики, которая до меня дошла, хотя я отдавал все силы на поле, выкладывался на полную и старался приносить пользу "Локомотиву". Я профессионал, и в "Зените" буду делать то же самое - показывать свою лучшую игру, в том числе в матче против "Локомотива". Я не предатель, это просто мой выбор, - передает слова Изидора "Чемпионат".
23-летний французский нападающий Вильсон Изидор 9 сентября перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа. В текущем сезоне на счету форварда 2 гола и 1 результативный пас в 6 матчах во всех турнирах. Всего за "железнодорожников" Изидор сыграл 42 матча, в которых забил 19 мячей и оформил 7 голевых передач.
24 сентября в рамках 9 тура Российской премьер-лиги "Зенит" сыграет с "Локомотивом" на своем поле.
Изидор - о матче против "Локомотива": я не предатель, просто "Зенит" - мой выбор
Перешедший в "Зенит" из "Локомотива" нападающий Вильсон Изидор рассказал, что матч с бывшим клубом будет иметь для него особую значимость.
Фото: РПЛ