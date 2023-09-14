Как сообщает источник, бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера потребовал, чтобы экс-полузащитник красно-белых Денис Глушаков не участвовал в матче памяти Ильи Цымбаларя. Отмечается, что итальянский специалист поставил ультиматум организаторам мероприятия: "либо он, либо я".
Массимо Каррера тренировал московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Денис Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. При этом специалист и футболист конфликтовали во время совместной работы.
В матче памяти Ильи Цымбаларя, который
9 сентября прошел на стадионе "Открытие Банк Арена", легенды "Спартака" сыграли против сборной мира (2:1). Массимо Каррера был тренером сборной мира. Денис Глушаков признавался, что его также приглашали на данное мероприятие.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Каррера потребовал, чтобы Глушаков не участвовал в матче памяти Ильи Цымбаларя
Стало известно, почему бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя.
Фото: РИА Новости