Губерниев – об отстранении Слуцкого: журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на "вы"

14 сентября дисциплинарный орган Российского футбольного союза оштрафовал Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и отстранил от футбольной деятельностью сроком на 1 год условно. Поводом для санкций послужило высказывание 52-летнего уроженца Волгограда в адрес корреспондента, которого он назвал "19-летним дебилом" в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".
– Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание, и дали понять, что больше так поступать не стоит. Если вас кто-нибудь обзовет дебилом, вам понравится? Давайте вы мне позвоните, а я отвечу: "Здравствуйте, дебил!"
Подобное не понравится никому. Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу. Несмотря на мою критику, я с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу. Но здесь он глубоко неправ. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на "вы". Не надо тыкать, – цитирует Губерниева RT.
Официальный сайт РФС сообщил, что комитет по этике оштрафовал члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и вынес ему запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно. Это наказание Слуцкий получил за некорректные публичные высказывания в YouTube-шоу в адрес журналиста, у которого возникла словесная пикировка с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Ранее Дзюба подвергся штрафу в размере 50 тысяч рублей и условной дисквалификации на 2 матча РПЛ за угрозы в адрес того же корреспондента. После окончания встречи РПЛ, которая состоялась 12 августа, 35-летний форвард "железнодорожников" на парковке стадиона пригрозил журналисту засунуть телефон "в одно место" в ответ на вопрос про индивидуальную результативность, который футболист счет провокационным.
Губерниев – об отстранении Слуцкого: журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на "вы"
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал наказание, которое вынес комитет по этике РФС в отношении экс-главного тренера "Рубина" и "Витесса" Леонида Слуцкого.
Фото: "Матч ТВ"