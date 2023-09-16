"Что с Мойзесом? Подвернул голеностоп. После обследования будет понятно. С коленом вроде все нормально. Бодренько уже ходит", - приводит слова Федотова "Матч ТВ".
Напомним, сегодня, 16 сентября, ЦСКА на своем поле вырвал ничью у "Крыльев Советов" (2:2) в матче 8-го тура чемпионата России. "Красно-синие" играли с 62-й минуты в десятером после второго нарушения на желтую карточку другого бразильского игрока обороны - Виллиана Роши. Защитник "армейцев" Мойзес получил травму в середине первого тайма и был заменен на 21-й минуте встречи.
Федотов: с коленом Мойзеса вроде все нормально. Бодренько уже ходит
Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов поделился информацией о повреждении защитника Мойзеса, полученном в матче 8-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:2).
Фото: "СЭ"