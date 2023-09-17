— В раздевалке поблагодарили ребят за боевую игру и боевую ничью. Игра была на три результата, но в конце концов разошлись миром, но с кровью и потом… Только не слезами (смеется). Закономерное очко, заработанно-приобретенное.
Сегодня в Екатеринбурге состоялся один из матчей восьмого тура Российской Премьер-лиги. Там местный "Урал" сразился с воронежским "Факелом". Встреча завершилась ничейным результатом – 0:0.
Минувшая игра стала дебютный для Сергея Ташуева на посту главного тренера "Факела". После седьмого тура чемпионата России он сменил на данной должности Вадима Евсеева.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев – о матче с "Уралом": разошлись миром, но с кровью и потом
Главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал игру своей команды в матче восьмого тура РПЛ против екатеринбургского "Урала" (0:0).
Фото: "СЭ"