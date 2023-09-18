В комментарии перед игрой с "Крыльями Советов" (2:2) Федотов оценил трансферы "красно-синих" следующей фразой: "Великолепно. Нет лишних и посторонних людей".
– Я неправильно выразил свои мысли. У нас есть обойма, и нужно двигаться с ней дальше. Так получилось, где-то не срослось. Работа велась, были проработаны многие варианты, но из-за мелочей и нюансов все рухнуло в последний момент. Но на этом жизнь не заканчивается. У нас есть игроки, которые должны воспользоваться шансом проявить себя во всей красе. Надеюсь, мы будем продуктивнее в следующее трансферное окно, – приводит слова Федотова Sport24.
14 сентября, в последний день трансферного окна, ЦСКА был близок к подписанию контракта с крайним защитником "Сан-Паулу" Велингтоном. Клубы согласовали сделку, однако в последний момент 22-летний бразилец провалил медосмотр. Руководство "армейцев" решило исключить риски и не подписывать контракт с латиноамериканским футболистом.
После 8 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА идет седьмым в таблице, имея в активе 12 очков. Команда Владимира Федотова опережает "Локомотив" благодаря победе в личной встрече. В ближайшем матче московский клуб на своем поле примет "Сочи" в рамках Кубка России. Игра состоится 20 сентября.
Федотов – о "посторонних людях" в ЦСКА: я неправильно выразил свои мысли
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свои слова по поводу итогов трансферной кампании "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА