– Три судьи в поле, так? А сколько еще сидят в этой кабинке? ВАР, АВАР? Еще трое? Замечательно. И 11 игроков "Спартака". Итого – 17. И как вы хотите, чтобы 11 футболистов из Нижнего Новгорода переиграли 17 человек? По-моему, это нереально.
Понимаете, этому рефери из Саранска по фамилии Буланов рано судить такую команду, как "Спартак". Магия имени, авторитета. Два странных эпизода: неназначенный пенальти, незасчитанный гол. "Пари НН" пришлось непросто, – цитирует Овчинникова "СЭ".
19 сентября "Пари Нижний Новгород" на своем поле потерпел разгромное поражение от московского "Спартака" со счетом 0:3. Два гола в ворота волжан "красно-белые" забили в компенсированное время благодаря усилиям нападающего Квинси Промеса, сделавшего 1+1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка России с 1-го места в квартете D. "Пари НН" замыкает таблицу группы, имея в активе 2 очка. После финального свистка главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал решения рефери Евгения Буланова.
В ближайшем туре РПЛ "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби, которое пройдет 23 сентября на "Открытие Банк Арене", а "Пари Нижний Новгород" 24 сентября на своем поле встретится с "Оренбургом".
Овчинников – о судействе матча со "Спартаком": как вы хотите, чтобы 11 футболистов из "Пари НН" переиграли 17 человек?
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался по поводу судейства Евгения Буланова в матче Кубка России между "Пари НН" и "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив НН"