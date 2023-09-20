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Экс-форвард ЦСКА Попов: думаю, Бакаев не зря переходил из "Спартака" в "Зенит"

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Экс-форвард ЦСКА Денис Попов, ныне входящий в тренерский штаб владикавказской "Алании", не считает ошибкой переход воспитанника "Спартака" Зелимхана Бакаева в "Зенит".
Фото: ФК "Аль-Вахда"
– Бакаев зря переходил из "Спартака" в "Зенит" прошлым летом? Я думаю, не зря. "Зенит" – многократный чемпион России. Бакаев переходил в сильный клуб и попробовал там свои силы. А сейчас сложилась такая ситуация, когда ему надо сменить обстановку, перезагрузиться и с новыми силами заиграть снова. Причем с ещё большим энтузиазмом и желанием, чем раньше. Почему бы и нет? – цитирует Попова "Евро?Футбол.ру".

Прошлым летом воспитанник "Спартака" Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит", однако не сумел закрепиться в стартовом составе "сине-бело-голубых". В общей сложности он появлялся на поле в 34 играх РПЛ и Кубка страны в составе питерского клуба, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Вместе с "Зенитом" Бакаев стал чемпионом России и дважды поднимал над головой Суперкубок страны. 19 сентября "Зенит" анонсировал переход 27-летнего полузащитника в "Аль?Вахду" из ОАЭ на правах аренды до конца сезона-2023/24. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.


Спартак Зенит Бакаев З Попов Аль-Вахда
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