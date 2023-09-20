– Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он выступает в нашей команде. У него есть качество, он здорово действует на скорости, техничный. Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь, – цитирует 45-летнего чешского специалиста "РБ Спорт".
23-летний полузащитник перешел в "Динамо" из "Гремио" на флажке летнего трансферного окна. Московский клуб объявил о переходе бразильца 14 сентября. Бителло дебютировал в составе "бело-голубых" в предыдущем туре РПЛ против "Пари НН" (1:1), выйдя на замену во втором тайме. Накануне новичок "Динамо" забил свой первый гол за московскую команду, поразив ворота "Краснодара" (1:1, 2:4 по пенальти) в кубковой встрече.
Тренер "Динамо" Личка: Бителло для РПЛ может стать таким же, как и Малком
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка оценил бразильского новичка "бело-голубых" Бителло.
Фото: ФК "Динамо"