— Изначально я сомневался из-за искусственного поля на "Газовике" и плохой погоды. От "Локомотива" и "Краснодара" действительно был интерес, но "Зенит" готов был отдать меня только в "Оренбург". Плюс команда играет в атакующий, интересный футбол. Взвесив все за и против, с семьей и агентом пришли к выводу, что аренда в "Оренбург" будет правильным решением.
23-летний Арсен Адамов в январе 2022 года перешел в петербургский "Зенит". Тогда он подписал контракт с сине-бело-голубыми до июня 2026 года. Летом текущего года защитник на правах аренды перешел в "Оренбург". В этой команде Адамов будет выступать до июня 2024 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Арсен Адамов принял участие восьми матчах. Российский защитник не сумел отметиться баллами за результативность.
Источник: Sport24
Адамов: от "Локомотива" и "Краснодара" действительно был интерес, но "Зенит" готов был отдать меня только в "Оренбург"
Российский защитник Арсен Адамов прокомментировал свой переход из петербургского "Зенита" в "Оренбург" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"