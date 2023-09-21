Он сильный тренер и психолог. При этом простой в общении, постоянно шутит над игроками. Когда я только заехал в Новогорск, Карпин меня встретил со словами: "О-о-о, чеченец подъехал!", — сказал Адамов.
23-летний футболист привлекался в расположение сборной России в октябре 2021 года, однако не вышел ни в матче со Словакией (1:0), ни в матче со Словенией (2:1). Сейчас спортсмен выступает на правах аренды за "Оренбург", с тех пор в сборную России он не вызывался.
Источник: Sport24.
Адамов: когда я только приехал в сборную, Карпин меня встретил со словами: "О-о-о, чеченец подъехал!"
Бывший защитник сборной России Арсен Адамов вспомнил, с какими словами его встретил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Фото: РФС