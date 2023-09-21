— Довольны ребятами, все-таки молодежь играла. Тем более в дороге мы уже шестой день. С поездами, с перелетами… Ребята молодцы, выдержали интенсивность игры. Немного тревожит, что не реализуем моменты. Играем активно, стараемся доминировать, но голов нет. А пенальти это так — лотерея.
Сегодня, 21 сентября 2023 года, воронежский "Факел" в рамках выездного матча группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) сыграл против "Оренбурга". Основное время встречи завершилось ничейным результатом – 0:0. Дело дошло до 11-метровых ударов. И в серии пенальти подопечные Сергея Ташуева потерпели поражение со счетом 2:4.
Воронежский "Факел" свой следующий поединок проведет в рамках девятого тура чемпионата России по футболу. Он дома сыграет против казанского "Рубина".
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев – о поражении от "Оренбурга": довольны ребятами, все-таки молодежь играла. Тем более в дороге мы уже шестой день
Главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от "Оренбурга" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Факел"