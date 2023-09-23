- Карраскаль только недавно перешел в "Динамо", он еще не полностью адаптировался. Конечно, ему легче, чем другим новичкам команды, ведь он уже играл в России. Но ему все равно нужно время, чтобы подстроиться под футбол Марцела Лички. Возможно, в матче со "Спартаком" он сможет отличиться. Думаю, Карраскаль еще обязательно заявит о себе в "Динамо" и будет играть большую роль в команде. Это хороший и способный футболист.
Напомним, в конце лета московские ЦСКА и "Динамо" договорились о переходе атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля. Колумбиец подписал соглашение с "бело-голубыми" до июня 2027 года. Контракт также включает в себя возможность продления еще на один сезон.
25-летний футболист сыграл за "Динамо" два матча в российской Премьер-лиге и две игры в текущем розыгрыша Кубка России, проведя на поле суммарно 135 минут. В активе футболиста пока нет результативных действий за новый клуб. В минувшем сезоне колумбиец забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач в 34 встречах за "армейцев".
Источник: "РБ Спорт"
Агент Барбоза: Карраскаль еще не полностью адаптировался. Ему нужно время, чтобы подстроиться под футбол Лички
Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил выступления хавбека Хорхе Карраскаля за московское "Динамо".
Фото: Чемпионат.com