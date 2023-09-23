- Кажется, что Оренбург - это самое холодное место на Земле, ха-ха! Два года назад мы с командой вылетали со сборов из Анталии, где было +20. Прилетаем в Оренбург, и пилот передает: "Добро пожаловать в Россию, в город Оренбург! За бортом -33". Я был в абсолютном шоке! Конечно, нас подготовили, с собой была теплая одежда, но даже в ней по Оренбургу невозможно гулять. Метель, снег и безумно холодный ветер! - передает слова Гойковича Sport24.
28-летний боснийский центральный защитник Ренато Гойкович выступает за "Оренбург" с сентября 2020 года. За этот период футболист провел за южноуральцев 89 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. В текущем сезоне на счету Гойковича 11 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий.
"Оренбург" с 8 набранными очками занимает одиннадцатое место в текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги. В трех последних турах чемпионата команда Давида Деограсии набрала 7 очков. После домашней ничьей 1:1 с ЦСКА "газовики" крупно победили на своем поле "Сочи" (3:0), после чего одолели на выезде московский "Локомотив" (2:0).
Гойкович: кажется, Оренбург - самое холодное место на Земле
Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович высказался о погоде в городе базирования своего клуба.
Фото: ФК "Оренбург"