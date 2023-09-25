"С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать", — сказал Орлов.
Напомним, спортсмен, проходя мимо журналистов, услышал вопрос про взаимоотношения с Семаком, но ответил, что не знает этого персонажа. Сообщалось, что у них был конфликт, когда оба работали в "Зените".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Орлов — о словах Дзюбы про Семака: с годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит
Футбольный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказался о словах нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы в адрес наставника команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"