Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
19:00
РубинНе начат

Орлов — о словах Дзюбы про Семака: с годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказался о словах нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы в адрес наставника команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать", — сказал Орлов.

Напомним, спортсмен, проходя мимо журналистов, услышал вопрос про взаимоотношения с Семаком, но ответил, что не знает этого персонажа. Сообщалось, что у них был конфликт, когда оба работали в "Зените".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Орлов Зенит Дзюба Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится