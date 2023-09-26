Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
1 - 1 (П 8 - 7) 1 187
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
0 - 0 0 0
Альмерия1 тайм
Мальорка
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
РеймсНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
22:00
Кристал ПэласНе начат

Игнатьев – о спаде ЦСКА: у них кадровые проблемы и много молодежи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский и советский тренер Борис Игнатьев высказался о неудачных результатах московского ЦСКА в последних матчах РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- У них кадровые проблемы. Столько новых игроков пришло. Они должны вписаться в коллектив и игру, понять суть игрового направления. Для этого необходимо время. Плюс много молодежи, которая под действиями агрессивного соперника теряет нити управления над своими действиями и не всегда может найти лучший выход из ситуации.

В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА не сумел одержать ни одной победы. В девятом туре чемпионата страны столичный клуб в гостях сыграл против "Ростова". Встреча, которая прошла 24 сентября, завершилась ничейным результатом – 3:3. В настоящее время подопечные Владимира Федотов имеют на своем счету 13 набранных баллов. Красно-синие занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

В 10 туре чемпионата России московский ЦСКА дома сыграет с калининградской "Балтикой". Эта встреча состоится 30 сентября.

Источник: "Евро-Футбол"


ЦСКА Игнатьев Б
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится