- У них кадровые проблемы. Столько новых игроков пришло. Они должны вписаться в коллектив и игру, понять суть игрового направления. Для этого необходимо время. Плюс много молодежи, которая под действиями агрессивного соперника теряет нити управления над своими действиями и не всегда может найти лучший выход из ситуации.
В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА не сумел одержать ни одной победы. В девятом туре чемпионата страны столичный клуб в гостях сыграл против "Ростова". Встреча, которая прошла 24 сентября, завершилась ничейным результатом – 3:3. В настоящее время подопечные Владимира Федотов имеют на своем счету 13 набранных баллов. Красно-синие занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
В 10 туре чемпионата России московский ЦСКА дома сыграет с калининградской "Балтикой". Эта встреча состоится 30 сентября.
Источник: "Евро-Футбол"
Игнатьев – о спаде ЦСКА: у них кадровые проблемы и много молодежи
Известный российский и советский тренер Борис Игнатьев высказался о неудачных результатах московского ЦСКА в последних матчах РПЛ.
Фото: "Чемпионат"