"Думаю, ключевую роль в успехах "Пари НН" сыграл тренер Юран. У него есть свой стержень, свои позиции. Не всегда они находили понимание у руководителей клубов", — сказал Овчинников.
Овчинников вспомнил историю с "Химками", когда команда то звала специалиста на пост главного тренера, то выгоняла его. Овчинников заявил, что сейчас в футболе такие менеджеры, не разбирающиеся в игре, но, которые лезут во всех дела. Овчинников считает, что не нужно любить Юрана, нужно просто смотреть на результаты.
Источник: "РБ Спорт".
Валерий Овчинников: ключевую роль в успехах "Пари НН" сыграл тренер Юран. У него свой стержень и позиции
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о наставнике "Пари НН" Сергее Юране.
Фото: "Чемпионат"