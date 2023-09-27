Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СоколЗавершен
КАМАЗ
18:30
ЛенинградецНе начат
Текстильщик
19:00
РодинаНе начат
Ротор
19:00
АланияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Атлетик
20:00
ХетафеНе начат
Вильярреал
20:00
ЖиронаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат
Кадис
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
19:30
МиланНе начат
Верона
19:30
АталантаНе начат
Эмполи
19:30
СалернитанаНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат
Наполи
21:45
УдинезеНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
21:45
Лестер СитиНе начат
Брентфорд
21:45
АрсеналНе начат
Челси
21:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Манчестер СитиНе начат

Валерий Овчинников: ключевую роль в успехах "Пари НН" сыграл тренер Юран. У него свой стержень и позиции

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о наставнике "Пари НН" Сергее Юране.
Фото: "Чемпионат"
"Думаю, ключевую роль в успехах "Пари НН" сыграл тренер Юран. У него есть свой стержень, свои позиции. Не всегда они находили понимание у руководителей клубов", — сказал Овчинников.

Овчинников вспомнил историю с "Химками", когда команда то звала специалиста на пост главного тренера, то выгоняла его. Овчинников заявил, что сейчас в футболе такие менеджеры, не разбирающиеся в игре, но, которые лезут во всех дела. Овчинников считает, что не нужно любить Юрана, нужно просто смотреть на результаты.

Источник: "РБ Спорт".


Овчинников Юран Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится