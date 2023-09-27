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Николаев: "Зенит" должен побеждать, иначе к зиме Семак "подвиснет"

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Бывший футболист "Зенита" Андрей Николаев считает, что если команда не начнёт побеждать, позиции главного тренера команды Сергея Семака "подвиснут".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" должен побеждать, иначе к зиме Семак "подвиснет". Потому что пока я не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счет чего "Зенит" собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает", — сказал Николаев.

Николаев отметил, что если команда, в отсутствие еврокубков, не побеждает в чемпионате, то это неудовлетворительный результат не только для действующего чемпиона страны, но и его главного тренера.

Отметим, что по итогам девяти матчей команда из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице третье место, набрав 17 очков. Выше располагаются "Крылья Советов" (17 очков) и "Краснодар" (21).

Источник: "РБ Спорт".


Николаев Семак Зенит
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