"Зенит" должен побеждать, иначе к зиме Семак "подвиснет". Потому что пока я не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счет чего "Зенит" собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает", — сказал Николаев.
Николаев отметил, что если команда, в отсутствие еврокубков, не побеждает в чемпионате, то это неудовлетворительный результат не только для действующего чемпиона страны, но и его главного тренера.
Отметим, что по итогам девяти матчей команда из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице третье место, набрав 17 очков. Выше располагаются "Крылья Советов" (17 очков) и "Краснодар" (21).
Источник: "РБ Спорт".
Николаев: "Зенит" должен побеждать, иначе к зиме Семак "подвиснет"
Бывший футболист "Зенита" Андрей Николаев считает, что если команда не начнёт побеждать, позиции главного тренера команды Сергея Семака "подвиснут".
Фото: ФК "Зенит"