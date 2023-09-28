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Зиньковский: бывают недовольные в "Спартаке", нас много. Надо доказывать

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский признался, что в команде бывают недовольные игроки.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать. И мне, и другим ребятам", — сказал Зиньковский.

Напомним, спортсмен выступает за московскую команду с лета 2022 года, когда его трансфер был осуществлён из самарской команды "Крылья Советов". За красно-белых полузащитник в 49 матчах забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан ещё на четыре сезона.

Источник: "РБ Спорт".


Зиньковский Спартак
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