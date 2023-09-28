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Фернандес: когда "Зенит" обратился ко мне после ЧМ-2022, я сказал: "Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА"

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес подтвердил, что у него было подписано джентельменское соглашение с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Джентельменское соглашение с ЦСКА о том, что буду в России играть только за них? Да, такое соглашение существовало. И хотел этого [играть за ЦСКА], даже когда возник первыи? интерес со стороны "Зенита" — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: "Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА", — сказал Фернандес.

Спортсмен отметил, что лишь позднее стало понятно, что московская команда, которой он отдал лучшие годы своей карьеры, отказалась от его возвращения. За армейцев защитник играл с 2012 по 2016 год, выиграв множество трофеев. С действующим чемпионом России футболист подписал соглашение до конца сезона с возможностью продления ещё на год.

В нынешнем сезоне 33-летний Фернандес в 11 матчах не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24.


ЦСКА Зенит Марио Фернандес
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