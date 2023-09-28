"Политическая ситуация не имела значения. А вот про семеи?ную историю — правда. Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спинои? — 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость", — сказал Фернандес.
Спортсмен отметил, что тяжело совмещать семью с профессиональной карьерой. Защитник рассказал, что ему хотелось отдохнуть от всего, перевести дух, в том числе и от футбольной карьеры.
Фернандес находился без команды около полугода, а затем выступал за "Интернасьонал".
Источник: Sport24.
Фернандес — об уходе из ЦСКА: политическая ситуация не имела значения. Накопилась усталость
Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, почему покинул команду в 2022 году.
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