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Изидор — о "Зените": удивился – ведь "Локо" отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чём смысл ему делать это?

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Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор рассказал о своём переходе из "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
"Немного удивился – ведь "Локо" отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чём смысл ему делать это? Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за "Зенит", — сказал Изидор.

Спортсмен отметил, что после того, как агент сообщил ему о варианте с действующим чемпионом России, он заявил, что ему очень интересно это предложение, а затем этот трансфер одобрил "Зенит". Нападающий рассказал, что он моментально договорился с "Зенитом", и чувствовал большую радость по поводу того, что его клуб смог договориться с петербуржцами.

Источник: "Чемпионат".


Изидор Локомотив Зенит
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