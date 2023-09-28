"Немного удивился – ведь "Локо" отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чём смысл ему делать это? Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за "Зенит", — сказал Изидор.
Спортсмен отметил, что после того, как агент сообщил ему о варианте с действующим чемпионом России, он заявил, что ему очень интересно это предложение, а затем этот трансфер одобрил "Зенит". Нападающий рассказал, что он моментально договорился с "Зенитом", и чувствовал большую радость по поводу того, что его клуб смог договориться с петербуржцами.
Источник: "Чемпионат".
Изидор — о "Зените": удивился – ведь "Локо" отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чём смысл ему делать это?
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор рассказал о своём переходе из "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"