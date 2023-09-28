- Во-первых, они - отличные люди, которые очень добры ко мне. Ваня - веселый, Матео тоже крутой, они старше меня, и я стараюсь научиться чему-нибудь у них. Оба - замечательные футболисты, которые забивают много мячей. И это круто, потому что, несмотря на конкуренцию, мы втроем хотим одного и того же - делать лучшее, на что мы способны, чтобы помочь команде завоевать чемпионство и Кубок страны. Мне комфортно на всех позициях в нападении - слева, справа, в центре. И вообще готов играть везде, где буду нужен главному тренеру, - передает слова Изидора "Чемпионат".
23-летний французский нападающий Вилсон Изидор перешел в петербургский "Зенит" на правах аренды с опцией выкупа из московского "Локомотива" 9 сентября 2023 года. В текущем сезона на счету футболиста 9 матчей во всех турнирах, 3 забитых гола и 1 результативный пас, из них за "Зенит" - 3 матча и 1 забитый мяч.
В атакующем составе сине-бело-голубых, помимо Изидора, выступают 28-летний российский нападающий Иван Сергеев (12 матчей во всех турнирах, 6 забитых мячей и 1 результативный пас в текущем сезоне) и 26-летний колумбийский форвард Матео Кассьерра (14 матчей во всех турнирах, 9 забитых голов и 4 результативных передачи в текущем сезоне).
Изидор - о других форвардах "Зенита": Сергеев и Кассьерра - отличные люди, которые очень добры ко мне
Новичок "Зенита" нападающий "Зенита" Вилсон Изидор прокомментировал конкуренцию между форвардами в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"