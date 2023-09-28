- Бывают ли ситуации, когда в раздевалке я могу накричать на команду или кинуть бутылку либо бутсу? Да, такое может быть, - передает слова Лички Sport24.
46-летний чешский специалист Марцел Личка с июня 2023 года занимает пост главного тренера московского "Динамо". В турнирной таблице Российской премьер-лиги бело-голубые занимают пятое место, набрав 15 очков в 9 матчах.
Личка ответил на вопрос об экстремальных поступках с целью воздействия на команду
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, способен ли он совершить экстремальное действие, чтобы повлиять на свою команду.
Фото: ФК "Динамо"