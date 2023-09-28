Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
2DROTS
0 - 2 0 2
ХимкиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Гранада
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Осасуна
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
0 - 0 0 0
БолоньяЗавершен
Фрозиноне
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен
Дженоа
1 - 0 1 0
Рома1 тайм

Личка ответил на вопрос об экстремальных поступках с целью воздействия на команду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, способен ли он совершить экстремальное действие, чтобы повлиять на свою команду.
Фото: ФК "Динамо"
- Бывают ли ситуации, когда в раздевалке я могу накричать на команду или кинуть бутылку либо бутсу? Да, такое может быть, - передает слова Лички Sport24.

46-летний чешский специалист Марцел Личка с июня 2023 года занимает пост главного тренера московского "Динамо". В турнирной таблице Российской премьер-лиги бело-голубые занимают пятое место, набрав 15 очков в 9 матчах.


Динамо Личка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится