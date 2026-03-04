Никитин рассказал, как на "Балтику" повлияют два поражения от "Зенита"

"Не думаю, что два поражения от "Зенита" скажутся на "Балтике". Они прекрасно понимают, что провели хорошие матчи. Против "Балтики" сложно играть: команда соблюдает дисциплину, физически готова.
Я не жду, что по игре они просядут. В плане результата — может быть, но по желанию и самоотдаче они останутся на своем уровне", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Балтика" с 35 очками занимает 5-е место. Из Кубка страны команда вылетела.
Следующий матч калининградцы проведут в субботу, 7 марта, в гостях с "Ростовом" (11-е место, 21 очко). Встреча стартует в 16:30 мск.