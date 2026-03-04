Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Никитин рассказал, как на "Балтику" повлияют два поражения от "Зенита"

Бывший защитник "Уфы" Алексей Никитин поделился мнением о двух поражениях "Балтики" от "Зенита", а также предположил, как они скажутся на состоянии команды.
Фото: ФК "Балтика"
Калининградцы проиграли питерцам два матча подряд в чемпионате и Кубке России с одинаковым счётом 0:1. По мнению Никитина, оба этих матча "Балтика" провела хорошо.

"Не думаю, что два поражения от "Зенита" скажутся на "Балтике". Они прекрасно понимают, что провели хорошие матчи. Против "Балтики" сложно играть: команда соблюдает дисциплину, физически готова.

Я не жду, что по игре они просядут. В плане результата — может быть, но по желанию и самоотдаче они останутся на своем уровне", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Балтика" с 35 очками занимает 5-е место. Из Кубка страны команда вылетела.

Следующий матч калининградцы проведут в субботу, 7 марта, в гостях с "Ростовом" (11-е место, 21 очко). Встреча стартует в 16:30 мск.

